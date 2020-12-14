Канада получила первую партию доз вакцины от COVID-19, - Трюдо
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В Канаду прибыли первые партии вакцины от коронавируса
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Первая партия доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - написал Трюдо в соцсети.
По его словам, это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия.