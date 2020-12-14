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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154
В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 декабря, зафиксирован 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 154 человека, умерли 93 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03госпитализированы - 1 895 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03летальных случаев - 93;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03выздоровели - 5 154 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08заболели - 900 666 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08выздоровели - 506 718 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08летальных случаев - 15 247;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 12

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Екатерина Постовитенко
    Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
  • Підлога Маккартні
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
  • Zemer
    Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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