В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154

В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 декабря, зафиксирован 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 154 человека, умерли 93 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 895 человек;

летальных случаев - 93;

выздоровели - 5 154 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 900 666 человек;

выздоровели - 506 718 человек;

летальных случаев - 15 247;

проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - рассказал Степанов.



