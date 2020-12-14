Враг за сутки девять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденне. Утром оккупанты применили минометы 82-мм калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже возле Катериновки, противник провоцировал украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, возле Донецка была отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.