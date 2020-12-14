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Сегодня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина, - Офис Президента

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Сегодня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина, - Офис Президента
Кабинет Министров на минувшей неделе принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленных карантина, которые будут действовать с 8 до 24 января 2021 года. Подача заявок начнется с 14 декабря, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели (14 декабря. - Ред.) можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", - отметила она в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.

Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленный карантин будет остановлена.

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Замруководителя отметила, что помощь работодателям направлена на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу.

По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести введенными правительством ограничениями в работе. В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.

Автор: Степан Гутник

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  • Злой Карлик
    так прописано, что не получит никто))) жидовские номера, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. лохам73 по телевизору прогундосило, какое оно заботливое, и на этом Фсе!
  • Uhbif
    ппц нам...
  • VOLVO XC 70
    ФОПам ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК КОЛОМОЙСКИЙ АХМЕТОВ ФИРТАШ ПИНЧУК фракциям Слуга нариду рады составу КМУ всем губерам и все кто расставил ножки под зеленой плесенью приготовиться на получение ооотельной помощи....
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