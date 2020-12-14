Сегодня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина, - Офис Президента
"Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели (14 декабря. - Ред.) можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", - отметила она в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.
Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленный карантин будет остановлена.
Замруководителя отметила, что помощь работодателям направлена на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу.
По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести введенными правительством ограничениями в работе. В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.
Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.