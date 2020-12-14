В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки: в тройке лидеров Киев - 605 инфицированных, Одесчина - 584 и Киевщина - 521
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 14 декабря в Киеве коронавирусом заболели 605 человек.
Общее количество инфицированных составляет 91 743 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 597 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 28 904 пациентов.
По состоянию на 14 декабря количество активных больных Киеве составляет 61 242 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 584 человек. Общее количество инфицированных составляет 58 283 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 794 человека. С начала эпидемии выздоровели 19 956 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 533 человек.
В Киевской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 521 человек. Общее количество инфицированных - 49 044. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 820 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 20 099 пациентов. Количество активных больных в Киевской области - 28 125.