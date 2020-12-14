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"Попытки ограничить свободу слова недопустимы": журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

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"Попытки ограничить свободу слова недопустимы": журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады
Фракция "Слуги народа" будет нести ответственность за принятие авторитарного законодательства в сфере медиа, считают телеведущий Савик Шустер, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец, телеведущая Наташа Влащенко, а также другие журналисты, блогеры и медиаэксперты, подписавшие обращение с требованием снять законопроект "О медиа" с рассмотрения Верховной Рады.

Известные украинские журналисты и медиаэксперты направили президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам обращение с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект "О медиа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По мнению подписантов, указанный документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

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Далее приводим текст обращения полностью:

"Законопроект "О медиа" (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект "О медиа" на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов – членов комитета, все они представители фракции "Слуги народа". Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

  • не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: "Полноценно вести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствий". Законопроект №2693-д напротив ограничивает права журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не только незаконного контента, что является непропорциональной санкцией;
  • не учтены замечания экспертов Совета Европы с требованием "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (в частности, таких как блокировка онлайн-медиа)". Эксперты отмечали, что страны – члены ЕС не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовал Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта;
  • комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регулирующих органов, а также способы их подотчетности. В то же время в ст. 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим";
  • замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекту ст. 85 и 92 Конституции Украины. Согласно заключению ГНЭУ, в первую очередь должны быть изменены структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!"

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Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главам парламентских фракций и групп, а также народным депутатам Украины.

Документ на момент выхода новости подписали (в алфавитном порядке):

главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман,
главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов,
телеведущая Наташа Влащенко,
телеведущий, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон,
продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров,
директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско,
глава правления "Национальной ассоциации украинских медиа" Татьяна Котюжинская,
шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина,
журналист Сергей Лямец,
блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар,
глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко,
главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец,
глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий,
телеведущий Савик Шустер.

Авторы отмечают, что обращение – открытое, другие представители медиаотрасли могут присоединиться и подписать документ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
  • Ярема Стогін
    Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону, а ЗМІ "розносять" стоязико. Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд. Коли вчителька недостатньо учить дітей - її звільняють, карають, а ЗМІ "розмальовують" на всю країну.
    Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!). Чи хтось тут ще зможе бовкнути, що преса (ЗМІ, ТБ...) у нас незалежні? Вони продажні, перепродаі і перекуплені по сто разів. Карати і притягати до відповідальності, як усіх!
  • Ан Мур
    https://www.ponomaroleg.com/bezkinechna-borotba-butusova.html Безкінечна боротьба (борзих писак)

    Наприлад, накидати на проукраїнську владу, приводити до влади Зеленського (або Додона), а потім боротися з Додоном і Зеленським

    І так по колу. Колєсо крутітся, лавешка мутітся. Зараз бачити, як (хтось Борзий) типу прозрів і проявляє активність у боротьбі проти Зеленського, дуже весело.
    Але, коли у квітні 2019 про все це, що сталося, ми попереджали - Борзий варнякав про ботів баригу Порошенка і носився з казочками про Свинарчуків. Де зараз та «справа Свинарчуків»?
    Немає. Розвалилася, навіть до суду не дійшовши. Ніякого "корупційного Роттердаму", як виявилося, теж не існувало в природі. А от Татаров, Єрмак і Портнов - ось вони. «Роттердам» і «Свинарчуки» це мовою російських спецслужб - ідеологічна диверсія проти неугодної влади, в якій, бурці типу Борзих грали найактивнішу роль.
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    Джон Смітт
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