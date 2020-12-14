Непогода в Киеве: город скован пробками. КАРТА

Утром 14 декабря из-за осложнения погодных условий значительно затруднено движение транспорта улицами Киева.

14 декабря днем ​​в большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В Киеве в течение 14 декабря также сохранится гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на данные ГСЧС.

В то же время данным сервиса Google Maps в Киеве уже образовались существенные пробки.

По данным сервиса, значительно усложнено движение по мостам через Днепр, в частности, пробки зафиксированы на мосту Патона и Дарницком мосту. В направлении правого берега усложнено движение по Русановском мосту, перед мостом метро, и перед Южным мостом.

Кроме этого пробки наблюдаются также на въездах в Киев и в центре столицы. Традиционно, "скован" бульвар Тараса Шевченко в направлении к Бессарабскому рынку. Усложнен проезд побульвару Леси Украинки, а также на улице Бассейной. Движение по улице Шелковичной от улицы Дарвина до улицы Мечникова перекрыто.

В результате ДТП образовалась пробка между станциями метро Теремки и Голосеевская. Усложнено движение автомобилей на Подоле. "Тянутся" проспект Степана Бандеры, улицы Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Семена Скляренко.

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