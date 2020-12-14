Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась, - Степанов. ВИДЕО

В Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных людей, которые находятся сейчас в стационарах", - сообщил Степанов.

По его словам, согласно данным исследователей, в том числе и эпидемиологов, ситуацию удалось стабилизировать за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав