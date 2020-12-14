"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом Камельчук заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

По словам Камельчука, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".

Отметим, применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% "нормальной".

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