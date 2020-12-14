НАПК обратилось к генпрокурору и председателю ВС: суды безосновательно закрывают дела о конфликте интересов. ДОКУМЕНТ

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской в связи с закрытием дел о конфликте интересов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

"Решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020 (относительно отдельных положений закона "О предотвращении коррупции") лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях, предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе. Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ", - сообщило НАПК.

Отмечается, что решением КСУ не признавались неконституционными нормы закона Украины "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям.

"Несмотря на это, сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время суды осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях за 130 протоколами НАПК. Среди этих протоколов - 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 - в отношении высокопоставленных лиц (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины).





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за решения КС суды прекратили рассмотрение около 1200 дел, - глава НАПК Новиков







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект, восстанавливающий полномочия НАПК, может быть проголосован на этой неделе, - Разумков