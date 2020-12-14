Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины (№3068).

Об этом написал в своем телеграм-канале Правда Качуры народный депутат Украины Александр Качура (СН), комментируя информацию о введении Россией санкций против "слуг народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Стало известно, по какому принципу РФ провела последнее обновление санкционного списка. 30 апреля 2020 г. ВРУ голосовала проект Постановления об осуждении агрессии РФ против Украины # 3068. После проведенного анализа становится понятно, что те, кто голосовали "ЗА" Постановление, были включены в так называемый санкционный список. Те, кто не голосовал или в этот момент их карточки не были в системе, не были на рабочем месте, не включены в список. То есть российские чиновники действовали по советскому принципу, формально: включили всех тех, кто голосовал за постановление. Конспирологические истории о том, что они глубоко анализировали деятельность каждого народного депутата, не подтвердилась", - заявил Качура.

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