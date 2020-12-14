В Харькове горела многоэтажка: погибли двое людей, 12 эвакуировали

В Харькове в девятиэтажном жилом доме 14 декабря возник пожар, в результате которого погибли двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Пожар произошел на улице Академика Вальтера на седьмом этаже многоэтажки. Туда было направлено шесть оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.

Во время тушения огня в квартире спасатели нашли тела двух погибших людей, личности которых сейчас устанавливаются. Спасатели эвакуировали 12 жителей.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено 35 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарной техники. Пока не известна причина возникновения пожара.

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