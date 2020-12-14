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Мы не стоим на месте, а развиваем eHealth. Система будет максимально удобной как для пациентов, так и для медиков, - Степанов

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Мы не стоим на месте, а развиваем eHealth. Система будет максимально удобной как для пациентов, так и для медиков, - Степанов
В настоящее время Министерство здравоохранения активно работает над развитием электронной системы здравоохранения и сокращением "бумажной работы" для медперсонала.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня в ходе пресс-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечно, планируется (сократить "бумажную работу". – Ред.), более того, мы не стоим на месте и развиваем eHealth. В следующем году на эту систему мы заложили около 160 млн грн. Цель – чтобы все данные были в электронном виде, чтобы их ведение максимально упростило работу медиков и система была максимально удобной для пациентов. Мы будем вводить новые продукты, у нас есть четкие расчеты по сроках – что-то в 2021 году, что-то в 2022 году", - сказал он.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Viktor Turchanikov
    Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Все новости от зебилов с "будет".
    А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
  • Меркава
    А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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