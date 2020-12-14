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Медики должны финансироваться в первоочередном порядке, а не думать, где им взять деньги, - Степанов

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Медики должны финансироваться в первоочередном порядке, а не думать, где им взять деньги, - Степанов
На текущей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год. В данный документ необходимо заложить средства на увеличение зарплат медицинским работникам.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня медицинские работники должны стать сверхприоритетом государства и финансироваться в первоочередном порядке и в необходимом объеме. Чтобы медики могли полностью сконцентрироваться на спасении жизней, они не должны думать, где им взять деньги. Сейчас же средняя зарплата врача составляет ориентировочно 9 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 7 тыс. грн, младшего медперсонала - 5 тыс. грн.", - возмутился Степанов.

Глава Минздрава призвал народных депутатов относиться с уважением к медикам и существенно повысить оплату труда медицинских работников.

По расчетам Минздрава, в госбюджет необходимо заложить средства на увеличение зарплат врачей до 23 тыс. грн, среднего медперсонала - до 17 тыс. грн, младшего медперсонала - до 12 тыс. грн.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • 133133
    Медиков.

    Так и сказал - "Медики должны"
  • GM Harvester
    Это он кого призывает?
  • ьля
    хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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