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Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук

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Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" вечером в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание, чтобы рассмотреть повестку дня пленарной недели ВР.

Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Планируется вечером... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала Кравчук.

Нардеп "СН" Александр Качура в Telegram уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".

По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:

  • №3087д о Бюро экономической безопасности
  • №4470 и № 4471 о возобновлении полномочий НАПК
  • №3760 об инвестнянях
  • №3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей
  • №4065 об информации, необходимой для декларирования
  • №3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета
  • №3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

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Автор: Наталія Роп

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  • саша паламарчук
    Це недорозуміння буде?

    Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1544
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