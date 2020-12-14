Непогода в Украине: в графике движения поездов произошел сбой

"Укрзализныця" сообщает о сбое в графике движения поездов из-за непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поездов. Из-за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов", - говорится в сообщении.

Так, поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут.

"Уважаемые пассажиры, просим быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов", - сказано в сообщении.

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