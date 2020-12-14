Гололед на тротуарах: за выходные травмировались более 1,3 тыс. киевлян, - КГГА
2 70727
В течение минувших выходных из-за гололеда, образовавшегося на дорогах и тротуарах Киева, травмировались 1369 человек.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1", - рассказала она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов.