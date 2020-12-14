Разумков призвал Кабмин и Бюджетный комитет определиться по вопросу финансирования зеленой энергетики

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Кабинет Министров Украины и парламентский Комитет по вопросам бюджета определиться о необходимости частичного финансирования производимой в стране зеленой электроэнергии из государственного бюджета на 2021, как того требует законодательство.



Об этом он заявил в эфире канала "Украина", отвечая на вопрос относительно нормы о бюджетной компенсации 20% производимой зеленой электроэнергии в стране в 2021 году.

"Очень важно отвечать за то, что ты делаешь, что ты говоришь, и за те обязательства, которые ты на себя берешь, в том числе и в сотрудничестве со своими партнерами, с бизнесом", - сказал Разумков.

По его словам, для инвестиций должно создаваться те условия, которые бы позволяли бизнесу ориентироваться в долгосрочной перспективе, как работать с тем или иным государством.



"Я уверен, что и Верховная Рада, и Кабинет Министров будут исходить из того, будут выставлять приоритеты, что действительно сегодня нуждается в поддержке государства", - подчеркнул председатель ВР.



Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (224 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.



Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.



По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.