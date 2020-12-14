Чорновол: Завтра мне вручат обвинение, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана

Экс-нардепу Татьяне Чорновол завтра вручат обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол сообщила на странице в сети Facebook.

"Завтра в 15.00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана за их активную гражданскую позицию и страх власти перед новым Майданом", - отметила экс-нардеп.

"На Майдан в 2013 вышли миллионы людей, стояли лицом к лицу со смертью - тысячи, самооборонялись - сотни, офис ПР вместе со мной штурмовали - десятки, а обвинения вручают мне одной. Но это на самом деле не плохо, хуже если бы все было ... наоборот. Почему именно я?

Вероятно, из-за стечения различных факторов: я активный участник Майдана, занималась конфискацией 1,5 млрд. долл Януковича (дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший ГБР) также, очевидно, ключевую роль сыграл тот факт, что в свое время я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию", - подчеркнула экс-нардеп.

Чорновол просит поддержать ее.

"Я знаю, что я не одна, и прошу поддержать меня завтра в 15 часов возле областного ГБР (Леси Украинки, 26 напротив ЦИК). Вручение обвинения означает, что следствие завершено и дело идет в суд. В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, предусматривающем высшую меру наказания. После вручения обвинения прокомментирую ту "чушь" на брифинге", - добавила Чорновол.

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Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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