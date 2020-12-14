Антикоррупционный суд арестовал руководителя порта "Черноморск" Шевченко, подозреваемого во взяточничестве

В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда вынесла решение о задержании директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылакой на пресс-службу ВАКС

Как подчеркивается, в отношении уличенного в коррупции руководителя порта применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили в вымогательстве 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Уже 11 декабря руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в 250 тыс. долл.

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