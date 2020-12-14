В парламенте переболели или болеют коронавирусом 128 нардепов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал статистику заболеваемости коронавирусом в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время заседания согласительного совета.

"По состоянию на сегодня переболели или болеют в аппарате Верховной Рады 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня - 128 народных депутатов. По состоянию на сегодня (болеют. - Ред.) 21 один человек и 55 представителей аппарата", - сказал Разумков.

Он призвал нардепов и сотрудников аппарата ВР беречь себя.

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