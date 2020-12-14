"Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора". ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на местном ресурсе Голос Карпат.
"Провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ. Неизвестные в очередной раз с орфографическими ошибками нацарапали на стене "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор". Видимо, кому-то все-таки не терпится вбить клин между украинцами и венграми", - говорится в сообщении.
На надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ словами "К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач. Он окольцован и на нашей территории, как видим на снимке. В ночь с 13 на 14 декабря кто-то или несколько неизвестных нацарапали на стене то, что думают о нас, венграх, а также о национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".
Как сообщалось ранее, некоторе время назад в сети опубликовали похожее видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту еще идет расследование.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу гражданам.
"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.