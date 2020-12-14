"Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора". ФОТО

На стене здания сельсовета в селе Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатсякой области в ночь на 14 декабря неизвестные оставили послание якобы от "Правого сектора" со словами "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на местном ресурсе Голос Карпат.

"Провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ. Неизвестные в очередной раз с орфографическими ошибками нацарапали на стене "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор". Видимо, кому-то все-таки не терпится вбить клин между украинцами и венграми", - говорится в сообщении.



Фото: Голос Карпат

На надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ словами "К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач. Он окольцован и на нашей территории, как видим на снимке. В ночь с 13 на 14 декабря кто-то или несколько неизвестных нацарапали на стене то, что думают о нас, венграх, а также о национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль

Как сообщалось ранее, некоторе время назад в сети опубликовали похожее видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту еще идет расследование.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу гражданам.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.