В Раде хотят отменить пленарные заседания на время локдауна в январе
Об этом Корниенко сказал на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас есть предложение, которое вносили коллеги, в частности господин Соболев из "Батькивщины". Недели с 1 по 15 января, с 18 по 22 сделать неделями работы в комитетах. Можно было бы и с избирателями, но мы помним, что локдаун в стране. А неделю с 25 по 29 января сделать взамен планерной. Таким образом у нас выпадает только одна неделя и мы сможем в январе тоже более-менее поработать. Если есть поддержка и нет возражений, мы бы просили коллег подготовить постановление и мы его все будем поддерживать в зале", - заявил Корниенко.
Согласно календарному плану работы Верховной Рады в январе народные депутаты планировали с 12 по 15 и с 19 по 22 работать в пленарном режиме, с 4 по 8 января - работать в комитетах.