Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в парламенте в ходе часа вопросов к правительству в пятницу, 18 декабря.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал Разумков.

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