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К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин

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К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин
Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложил все усилия для подготовки Соглашения, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже к концу текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы соцподдержки населения Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, главная цель - это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии.

Читайте: Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Николай Николаевич b96f438b
    А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
  • Підлога Маккартні
    А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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