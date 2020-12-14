К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин

Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложил все усилия для подготовки Соглашения, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже к концу текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы соцподдержки населения Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, главная цель - это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии.

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