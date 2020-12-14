Голосов для продления действия закона об особом статусе Донбасса в Раде достаточно, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что в Раде достаточно голосов для принятия законопроекта о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной Рады Украины, но насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - отметил спикер Рады.

При этом Разумков предположил, что все парламентские фракции поддержат принятие этого документа и за основу, и в целом.

Спикер парламента также выразил уверенность, что законопроект не будет изменен и дополнен другими позициями, кроме продления на год действия закона об особом статусе Донбасса.

"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год: сначала с 2019 на 2020, теперь с 2020 на 2021, и надеюсь, что 2022 не будет. Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет", - уточнил Разумков.

Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

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