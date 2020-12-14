"Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко

В парламенте до сих пор не создана временная следственная комиссия по расследованию срыва операции спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, воевавших на оккупированном Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Фракция "Европейская Солидарность" требует от фракции "Слуга народа" подать своих представителей в состав этой комиссии, чтобы разблокировать ее создание и начать изучение всех обстоятельств срыва этой операции.

"Что происходит сейчас - срыв операции "вагнеровцев", срыв операции по освобождению украинских заложников в высоких кабинетах государства. И парламент уже полгода блокирует создание временной следственной комиссии по "вагнеравцам", - сказала парламентарий.

"Мы еще раз призываем "слуг" немедленно дать фамилии ваших депутатов и создать ВСК по "вагнеровцам", - обратилась Ирина Геращенко к представителю президентской фракции.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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