В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский

С принятием Госбюджета-2021 проблемы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря.

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Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию).

Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьёзные.

На сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира".

Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет.

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Но если дать деньги "Батькивщине", тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции.

Поэтому с бюджетом - проблемы", - заявил Дубинский.