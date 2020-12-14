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В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский

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В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский
С принятием Госбюджета-2021 проблемы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря.

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Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию).

Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьёзные.

На сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира".

Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет.

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Но если дать деньги "Батькивщине", тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции.

Поэтому с бюджетом - проблемы", - заявил Дубинский.

В СН не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - слуга народа Дубинский 01

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Вот и предсказанная 1,5 года назад калолиция нарисовывается:
    У СН не знайшли голосів за Держбюджет-2021 і міністра освіти Шкарлета, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4726
  • Стрелок
    трындец.... то что косатая своего не упустит а зеленожопых жаба душит было понятно давно. но впервые это озвучено так прямо

    сулиму разорвет нахер. "к умным или к красивым".. бедный малый.
  • Анатолик
    В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9301
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