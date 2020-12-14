В "СН" не нашли голосов за Госбюджет-2021 и министра образования Шкарлета, - "слуга народа" Дубинский
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("СН") Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря.
Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию).
Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьёзные.
На сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира".
Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет.
Но если дать деньги "Батькивщине", тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции.
Поэтому с бюджетом - проблемы", - заявил Дубинский.