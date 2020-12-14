Два-три министра имеют шансы покинуть свои должности, - Разумков
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление - будем рассматривать", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности.
"Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - добавил Разумков.