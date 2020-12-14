Новости

Два-три министра имеют шансы покинуть свои должности, - Разумков

6 75110
Два-три министра имеют шансы покинуть свои должности, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление - будем рассматривать", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности.

"Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - добавил Разумков.

Также читайте: Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля 18 декабря

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Borya Bahus
    дед морозов из них не вышло, придется переквалифицироваться в подследственные
  • Алекс S. Pоман
    Он как "истинный дипломат" ничего конкретного не сказал: кто, когда и почему....
  • Игокович
    Разумков, где твоя работа? Возврат е-декларации без уголовного наказания. Ты этим гордишься?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости