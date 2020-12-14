Во лбу дыра, тело в неестественной позе, а на босой ноге висит роутер: в РФ зверски убили боевика "ДНР". ФОТОрепортаж

13 декабря в городе Мурино Ленинградской области РФ зверски убили 37-летнего боевика "ДНР", воевавшего на Донбассе в 2014-15 гг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Тело участника боевых действий в "ДНР" обнаружили в Мурино. Во лбу дыра, квартира открыта, внутри все вверх дном, замок вырван", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина значился на сайте "Миротворец", однако фамилия боевика не указана.

"Копов вызвали соседи - сообщили, кто-то буянит на балконе. На месте всё очень странно и непонятно. В квартире как будто что-то искали, вывернут даже холодильник. Дверь зверски искорёжена изнутри. Тело мужчины в неестественной позе, на босой ноге висит роутер. Есть военный билет - на имя 37-летнего Андрея", - говорится в сообщении.

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По нашим Telegram-канала, в 2014-15 гг. мужчина воевал на территории "ДНР" в составе местной разведроты.







Фото: Telegram-канал MASH на Мойке

