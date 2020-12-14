Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов
Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
В частности, не работает Gmail (почта от Google), ютьюб, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.
Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США.
Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна. Компания пока не предоставила никакой информации. Когда полноценная работа будет восстановлена тоже неизвестно.
Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя, пишет techno.24tv.ua.
Представители Google обещают оперативно решить проблему.
Наблюдаются затруднения в работе следующих сервисов:
- YouTube;
- Gmail;
- Google;
- Google Drive;
- Pokémon Go;
- Google Classroom;
- Youtube TV;
- Nest;
- Google Home;
- Google Play;
- Youtube Music;
- Discord.