Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов

В сервисах Google наблюдаются проблемы с доступом. Пользователи фиксируют сбои в Gmail, YouTube и Google Drive.

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В частности, не работает Gmail (почта от Google), ютьюб, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

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Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США.

Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна. Компания пока не предоставила никакой информации. Когда полноценная работа будет восстановлена тоже неизвестно.

Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя, пишет techno.24tv.ua.

Представители Google обещают оперативно решить проблему.

Наблюдаются затруднения в работе следующих сервисов: