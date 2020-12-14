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Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов

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Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов
В сервисах Google наблюдаются проблемы с доступом. Пользователи фиксируют сбои в Gmail, YouTube и Google Drive.

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В частности, не работает Gmail (почта от Google), ютьюб, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

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Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США.

Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна. Компания пока не предоставила никакой информации. Когда полноценная работа будет восстановлена тоже неизвестно.

Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов 01

Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя, пишет techno.24tv.ua.

Представители Google обещают оперативно решить проблему.

Наблюдаются затруднения в работе следующих сервисов:

  • YouTube;
  • Gmail;
  • Google;
  • Google Drive;
  • Pokémon Go;
  • Google Classroom;
  • Youtube TV;
  • Nest;
  • Google Home;
  • Google Play;
  • Youtube Music;
  • Discord.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Бо росісосія це азіопа.
  • Стрелок
    Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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