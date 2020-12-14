"Слуга народа" Гурин о заявлении Камельчука, что коронавирус - "вымышленная болезнь": "Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует"

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Юрия Камельчука, который заявил, что коронавирус - "выдуманная болезнь".

Об этом Гурин сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 - выдуманная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал Гурин.

Напомним, ранее "слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью".

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