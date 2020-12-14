Новости

Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский

1 83318
Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить строительство новых приемных отделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - подчеркнул Зеленский во время селекторного совещания по противодейтсвию распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных COVID-19 выделены более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек. Также продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Также читайте: Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Киргиз
    эти придурки ещё и строить что ли не начинали?
    Только документация?
    Я уже переболеть успел!!!
    Когда он уже в отставку уйдет?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного

    от как єто понять? от шо оно несет?

    В мире наоборот ускоренно строят медучреждения из-за епидемии а єтому - "помешало"?

    А в дороги закатать миллиарди - не помешало... нет слов ...ля
  • belge
    Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9967
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости