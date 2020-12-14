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Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет в 1/16 с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге"

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Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет в 1/16 с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге"
Определились соперники футбольных клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) в двухматчевых простивостояних в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Согласно жеребьевке в Ньоне в понедельник, донецкий "Шахтер" сыграет с израильской "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" с бельгийским клубом "Брюгге", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Шахтер" первый матч проведет в гостях, "Динамо" начнет дуэль в Киеве.

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Первые игры состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Также по итогам жребия стали известны все пары плей-офф, которые выглядят следующим образом:

Вольфсберг — Тоттенхэм

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

РБ Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Oleksandr Boiko
    Краще і не придумаєш... Відверто вдалий жереб, треба тепер не просрати як завжди (Динамо)
  • Oleksandr Boiko
    можуть.. але з тих, хто міг бути у Динамо - 95 % команд взагалі непрохідні. А з Брюге 50 на 50
  • Ned Stark
    Ну от і побачимо, на що здатен Містер - бо поки він не вражає... Хоча по ідеї мали б пройти, бо минулий чемпіонат Бельгії Брюге програло Генту, а Гент ми легко винесли!
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