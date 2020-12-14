Голубовская о ситуации с COVID-19 в Украине: Мы на пике "огня". Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская в интервью изданию "Обозреватель".
"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них ведь это самое важное, чтобы была возможность госпитализации и получения медицинской помощи, чтобы их спасли", - сказалаГолубовская.
По ее словам, Украина сейчас находится в одном из самых тяжелых периодов пандемии коронавируса.
"В одном из самых тяжелых периодов. Но это касается не только Украины, но и всех стран. Посмотрите, что творится в США. Я когда читаю их сводки, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах. Где только есть какое-то помещение – все занято больными. Многие страны используют стадионы – все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням.", - отметила она.
За последние сутки в Украине количество случаев инфицирования коронавирусом резко уменьшилось по сравнению с предыдущими данными. По состоянию на утро, 14 декабря, выявлено почти 6,5 тыс. инфицированных