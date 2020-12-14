Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий

Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Во-первых, по словам Радуцкого, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных на коронавирус. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

"Напомню, во вторник в Верховной Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению. Еще с начала бюджетного процесса Комитет по вопросам здоровья нации четко отмечал, что законодательная норма о 5% от ВВП на медицину должна быть сохранена. Мы также направили правительству наши предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн.", - уточнил он.

"К сожалению, к нашим предложениям прислушались лишь частично. Экономические условии сегодня действительно очень сложные. Пока трудно прогнозировать, насколько быстрым будет процесс восстановления экономики в следующем году. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидних" пакетов. Норма о 5% ВВП остается в Бюджетном кодексе, хотя были попытки от нее избавиться. Это наш ориентир - цель, к которой государство должно двигаться. Сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения", - подытожил Радуцкий.

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