Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой "Приват", следует активизировать.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

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"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - подчеркнула Венедиктова.