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Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"

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Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой "Приват", следует активизировать.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

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"Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - подчеркнула Венедиктова.

Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам Привата: Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время 01

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Будуть повертати Приват Бені ?
  • Антип61
    А пока на следственном эксперименте выясняют, может ли 5 млрд долларов поместиться в большие женские трусы.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Там справи на рахунок виведеного рефінансу і грошей вкладників.
    Спочатку бенядіктова мусить виявить що гроші "ніхто не виводив", а вже а на основі цього відмінять націоналізацію.
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