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Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция

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Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция
За неделю нарушители масочного режима заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

Об этом представители Национальной полиции заявили на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

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За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респиратора или маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Harib Da
    То понятно, Боря. А куда свой власовский стяг запрятал?
  • Afanasiy
    Самому на цепи в наморднике уже стало скучно?
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай...
    И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
    .
    !!
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