Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция

За неделю нарушители масочного режима заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

Об этом представители Национальной полиции заявили на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

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За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респиратора или маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн.