Парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу
Об этом сообщил секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - сообщил Лозинский.
По его словам, для этого решения комитета понадобилось больше месяца.
"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованная как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - пишет нардеп.
Лозинский рассказал, что дату встречи сообщит отдельно.