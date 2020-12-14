Парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - сообщил Лозинский.

По его словам, для этого решения комитета понадобилось больше месяца.

"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованная как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - пишет нардеп.

Лозинский рассказал, что дату встречи сообщит отдельно.

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