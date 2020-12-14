Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат

С ноября 2019 по ноябрь 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Пиво отечественного производства с ноября 2019 по ноябрь 2020 года поднялось в цене в среднем на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столовые - на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); водка - на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).

Существенное подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2020 года в среднем по Украине продавались по 42,61 грн за пачку (20 шт.), что на 21,5% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 38,21 грн за пачку (дороже на 24,4%).

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Напомним, потребительские цены в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года увеличились на 1,3%; по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 4,1%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 3,8%. Всего за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.