На Хмельнитчине КОРД задержал мужчину, угрожавшего ружьем медикам и правоохранителям, протестуя против госпитализации

Бойцы спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области успешно и без единого выстрела провели спецоперацию по разоружению и задержанию мужчины, угрожавшего ружьем врачам и правоохранителям. В ходе спецоперации никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как подчеркивается, данное событие произошло вечером 13-го декабря в с. Богдановка. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с отцовским ружьем в руках.

"Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия. Почти 3 часа бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружья", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Кроме этого отмечается, что работники КОРДа полиции Хмельницкой области провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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