Дата ужесточения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

Дата введения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, но и целого ряда показателей, в том числе прогнозов по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие", - отметил Ляшко.

Санврач отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января - начало февраля.

"И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний", - уточнил Ляшко.

По словам Ляшко, введенный ранее карантин "выходного дня" как один из вариантов карантинных противоэпидемических мероприятий позволил остановить рост эпидемической кривой и стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения.

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При этом сейчас среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования в Украине составляет, в среднем, 40 дней. В карантин "выходного дня" этот показатель был на уровне 23 дней.

"Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области - 22, Кировоградской - 24, Киевской - 25", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач отметил изменение подхода медучреждений к формированию отчетности по заполнению коек.

"Сейчас мы сделали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице. Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что последние четыре недели Минздрав видит "стабильную тенденцию в количестве больных, которые лечатся стационарно".

"Эти цифры колеблются в рамках 27-29 тысяч", - сказал он.

Ляшко также пояснил, что большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 "позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование", поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.

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