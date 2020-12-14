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В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.


Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.


"Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на 1 год. Чтобы до тех пор, как Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику ", - сообщил нардеп.


Согласно сайту Верховной Рады, законопроекту присвоено № 4493.
По словам Кучеренко, сейчас существует большой риск, что с 1 января в Украине начнутся поставки и белорусской электроэнергии.
"Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а Укрэнерго - проводить аукционы на пересечение - то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями", - заявил нардеп.
Он добавил, что прошлогодний импорт тока из России нанес колоссальный ущерб украинскому энергетическому комплексу, привел к остановке шахт и возникновению миллиардных долгов.


"За преступления 2019-2020 гг., которые привели к энергво второй раз преступление становится уже "практикой". Но я не согласен с этим мириться, поэтому в последнюю пленарную неделю мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить наконец эту национальную забаву - фигурные прыжки на граблях", - отметил Кучеренко.


Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.


Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

Топ комментарии

  • Elvic Vic
    А твой пост кем инициирован - небось ****** и лубянской братвой ?!
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Мені от просто ну ніяк не зрозуміло- а з якого такого буя ми взагалі купуємо електорєнергію у кацапів?
  • Tank Driver
    За 30 лет не построено ни одного мусоросжигательного завода Waste to Energy, а сортировка мусора пока на уровне эксперимента, а в середине 90-ых все сдавали бутылки, макулатуру, метал, в многоквартирных домах делались прачечные, хорошее было начало. Смотрите в ютубе украинца Антона Птушкина "Швеция. Как жить в кайф в стране с плохим климатом. Большой Выпуск.", там почти 10 млн просмотров за месяц. PS: в московии сильно подгорает, у них корона и климат не тот.
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