Мошенники предлагают "получить" 8 тыс. грн в обмен на персональные данные и плату за "помощь юриста"
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый", - сказано в сообщении.
Далее заинтересовавшимся получением выплаты предлагают ввести номер своей банковской карты, а после - заплатить за "помощь юриста" в оформлении заявки, получении электронной подписи, и так далее.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мошенники, представляясь Мамедовым, требуют помощи у чиновников и журналистов, - пресс-секретарь замгенпрокурора Непряхина
"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - отметили в полиции.
Киберполицейские советуют получать информацию о выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать конфиденциальную информацию о себе посторонним, а если это все же случилось - немедленно заблокировать карту.
Также на Цензор.НЕТ: Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря начался прием заявок физлиц-предпринимателей на получение помощи из-за ужесточения карантина. За первые 10 часов заявки подали более 5 тыс. человек. Минцифры предупреждает, что в работе приложения "Дія" возможны сбои из-за нагрузки.