В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ 12 тысяч человек, - КГГА

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 11 880 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 46,6%.

Так, в период с 7 по 13 декабря заболели - 4 549 детей и 7 331 взрослых.

В структуре заболеваемости дети составляют 38,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость возросла на 16,6% - зарегистрировано 2 325 случаев.

В больницы были доставлены 23 человека, из них 19 - дети.

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