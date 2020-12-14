С начала оккупации в Крыму исчезли 44 человека, - правозащитники

С начала оккупации на полуострове исчезли 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.

Об этом рассказала на онлайн-конференции координатор юридического направления "Крым SOS" Ольга Куришко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С начала оккупации, с 2014 года только наша организация зафиксировала 44 факта насильственных исчезновений, 15 человек до сих пор не найдены", - сказала она.

По словам менеджера по адвокации центра прав человека ZMINA Алены Луневой, правозащитники также отмечают проблему с неполучением свидетельств о рождении и смерти людей на оккупированной территории.

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"Мы даем в отчете оценочное количество детей, которые проживают на оккупированной территории Крыма и не имеют свидетельств о рождении - как минимум 105 тысяч таких детей. …55 тысяч детей не получили документы и остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они родились после 2014 года", - рассказала она.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные дела в связи с исчезновением 18 человек в период оккупации полуострова РФ, расследование осложняется невозможностью доступа украинских следственных органов на оккупированную территорию.

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