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В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В текущем году, учитывая весенний локдаун и карантин в выходные, украинцы провели в самоизоляции 108 дней. По этой продолжительности Украина - четвертая в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

Отмечается, что мировым локдаун-рекордсменом является Грузия - общая продолжительность жесткого карантина там составит 133 дня. Первые жесткие ограничения действовали в стране с 31 марта по 8 июня, а с 28 ноября в Грузии снова усилили ограничения.

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав 01

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В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав 02

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

В то же время, новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Привет
    Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
    Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
  • ПП Уксусов
    Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
  • Гыг с Вами
    https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

    Ніхрєна собя я чихнула!

    В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
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