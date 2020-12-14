В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В текущем году, учитывая весенний локдаун и карантин в выходные, украинцы провели в самоизоляции 108 дней. По этой продолжительности Украина - четвертая в мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Минздрава Коронавірус_інфо.
Отмечается, что мировым локдаун-рекордсменом является Грузия - общая продолжительность жесткого карантина там составит 133 дня. Первые жесткие ограничения действовали в стране с 31 марта по 8 июня, а с 28 ноября в Грузии снова усилили ограничения.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
В то же время, новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.