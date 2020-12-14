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Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД

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Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней, - МИД
Более 14 тыс человек погибли в результате вооруженной агрессии России против Украины, почти 40 тыс, получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и переехать на контролируемую правительством Украины территорию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии", сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже 7 год, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, Россия грубо нарушает Устав ООН, эту резолюцию и другие свои международно-правовые обязательства… Своими агрессивными действиями РФ, несмотря на свой статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подрывает фундаментальные принципы международного правопорядка, в том числе относительно уважения территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ", - подчеркивают в МИД.

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Как отмечается в заявлении, непосредственным следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма "в территорию бесправия", где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, "где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства".

"Более 100 наших сограждан сейчас являются политическими пленниками Кремля. Еще больше находятся в подвалах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в документе.

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"Рассчитываем на усиление политико-дипломатического давления на Россию как государство-агрессора и оккупанта с целью восстановления территориальной целостности Украины. Призываем международное сообщество принять все возможные усилия для восстановления мира и безопасности на европейском континенте, а РФ в качестве стороны развязанного им международного вооруженного конфликта - вывести свои войска и технику с украинского Крыма и Донбасса", - отметили МИД.

Автор: Ольга Лузан

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    "На каждом патроне кто-то зарабатывает". Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов
    Мнения 14-дек, 06:359 290 0

    У украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", считает заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

    Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил "Обозревателю" в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

    По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

    "А потом один мощный дядечка на ушко сказал: "Неужели вы не понимаете? Пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод", - рассказал Кривонос.

    Он считает, что для украинских чиновников "сначала кошелек, а потом Родина", хотя сумма в €30 млн "не слишком велика для государства".

    В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак.

    "Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу - нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - заявил он.

    В январе того же года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.
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