Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса Президента Украины Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Соответствующее решение судья Вовк принял 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

В Печерский суд поступил иск от адвоката одного из подозреваемых в этом уголовном производстве. Защитник просил передать дело в ГБР. По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, потому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.

Заседание по делу Татарова состоялось 14 декабря в 8 утра. Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать дело у НАБУ и передать его в Главное следственное управление Государственного бюро расследований. "Обязать Генерального прокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве ... и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - говорится в документе.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

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Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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