Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает Цензор.НЕТ.

ЕС и Украина провели восьмую видеоконференцию, посвященную оккупированном Крыму. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешнего действия и Еврокомиссии и представителей украинской власти.

ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы".

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"Участники также обратились к вопросам сотрудничества в международных форумах и вопросах международного права. Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями по ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что не признают и не будут признавать незаконную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.

Он объявил о планах провести в Украине в мае 2021 года "Крымский саммит".

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